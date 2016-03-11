Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
11 марта 2016, 14:00 МСК
11.03.2016, 14:00 МСК
пятница
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы