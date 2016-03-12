Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 марта 2016, 13:00 МСК
12.03.2016, 13:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы