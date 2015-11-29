Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
29 нояб. 2015, 8:00 МСК
29.11.2015, 8:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы