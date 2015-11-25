Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 17:00 МСК
25.11.2015, 17:00 МСК
среда
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы