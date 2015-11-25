Матч завершен
Байкал
Иркутск
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 18:30 МСК
25.11.2015, 18:30 МСК
среда
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы