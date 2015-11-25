Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 19:00 МСК
25.11.2015, 19:00 МСК
среда
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы