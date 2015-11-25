Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 14:00 МСК
25.11.2015, 14:00 МСК
среда
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы