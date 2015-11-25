Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 14:00 МСК
25.11.2015, 14:00 МСК
среда
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы