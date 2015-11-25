Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
25 нояб. 2015, 19:00 МСК
25.11.2015, 19:00 МСК
среда
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы