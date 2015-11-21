Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
21 нояб. 2015, 13:00 МСК
21.11.2015, 13:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы