Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
21 нояб. 2015, 14:00 МСК
21.11.2015, 14:00 МСК
суббота
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы