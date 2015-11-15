Матч завершен
Байкал
Иркутск
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
15 нояб. 2015, 9:00 МСК
15.11.2015, 9:00 МСК
воскресенье
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы