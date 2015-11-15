Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
15 нояб. 2015, 14:00 МСК
15.11.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы