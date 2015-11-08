Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
8 нояб. 2015, 12:00 МСК
8.11.2015, 12:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы