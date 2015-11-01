Матч завершен
Факел
Воронеж
3:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
1 нояб. 2015, 18:00 МСК
1.11.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы