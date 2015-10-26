Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:4
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
26 окт. 2015, 19:00 МСК
26.10.2015, 19:00 МСК
понедельник
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы