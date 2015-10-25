Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
25 окт. 2015, 12:00 МСК
25.10.2015, 12:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы