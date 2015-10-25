Матч завершен
Тосно
Тосно
1:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
25 окт. 2015, 16:00 МСК
25.10.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы