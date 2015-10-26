Матч завершен
Арсенал
Тула
4:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
26 окт. 2015, 19:00 МСК
26.10.2015, 19:00 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы