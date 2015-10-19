Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
19 окт. 2015, 15:00 МСК
19.10.2015, 15:00 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы