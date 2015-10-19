Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
19 окт. 2015, 14:00 МСК
19.10.2015, 14:00 МСК
понедельник
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы