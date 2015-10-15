Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
15 окт. 2015, 15:00 МСК
15.10.2015, 15:00 МСК
четверг
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы