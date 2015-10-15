Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
15 окт. 2015, 16:00 МСК
15.10.2015, 16:00 МСК
четверг
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы