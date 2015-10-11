Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:3
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
11 окт. 2015, 14:00 МСК
11.10.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы