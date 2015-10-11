Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Байкал
Иркутск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
11 окт. 2015, 14:00 МСК
11.10.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы