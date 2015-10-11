Матч завершен
Сокол
Саратов
1:2
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
11 окт. 2015, 15:00 МСК
11.10.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы