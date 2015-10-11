Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
11 окт. 2015, 10:00 МСК
11.10.2015, 10:00 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы