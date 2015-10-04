Матч завершен
Факел
Воронеж
4:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
4 окт. 2015, 18:00 МСК
4.10.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы