Матч завершен
Балтика
Калининград
1:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
28 сент. 2015, 20:00 МСК
28.09.2015, 20:00 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы