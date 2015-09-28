Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:4
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
28 сент. 2015, 17:00 МСК
28.09.2015, 17:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы