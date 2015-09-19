Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
19 сент. 2015, 19:00 МСК
19.09.2015, 19:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы