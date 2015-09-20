Матч завершен
Факел
Воронеж
2:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
20 сент. 2015, 18:00 МСК
20.09.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы