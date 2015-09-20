Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:3
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
20 сент. 2015, 13:00 МСК
20.09.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы