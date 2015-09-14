Матч завершен
Балтика
Калининград
1:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
14 сент. 2015, 20:00 МСК
14.09.2015, 20:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы