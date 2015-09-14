Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:0
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
14 сент. 2015, 16:00 МСК
14.09.2015, 16:00 МСК
понедельник
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы