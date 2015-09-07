Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
7 сент. 2015, 19:00 МСК
7.09.2015, 19:00 МСК
понедельник
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы