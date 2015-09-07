Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
7 сент. 2015, 17:30 МСК
7.09.2015, 17:30 МСК
понедельник
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы