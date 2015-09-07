Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
7 сент. 2015, 16:00 МСК
7.09.2015, 16:00 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы