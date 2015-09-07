Матч завершен
Томь
Томск
1:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
7 сент. 2015, 16:00 МСК
7.09.2015, 16:00 МСК
понедельник
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы