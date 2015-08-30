Матч завершен
Сокол
Саратов
2:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
30 авг. 2015, 17:00 МСК
30.08.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы