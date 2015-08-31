Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
31 авг. 2015, 20:30 МСК
31.08.2015, 20:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы