Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
23 авг. 2015, 19:00 МСК
23.08.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы