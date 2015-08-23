Матч завершен
Факел
Воронеж
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
23 авг. 2015, 19:00 МСК
23.08.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы