Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
23 авг. 2015, 17:30 МСК
23.08.2015, 17:30 МСК
воскресенье
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы