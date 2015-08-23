Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
23 авг. 2015, 15:30 МСК
23.08.2015, 15:30 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы