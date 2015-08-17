Матч завершен
Сокол
Саратов
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
17 авг. 2015, 19:00 МСК
17.08.2015, 19:00 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы