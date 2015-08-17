Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
4:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
17 авг. 2015, 12:00 МСК
17.08.2015, 12:00 МСК
понедельник
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы