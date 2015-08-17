Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:4
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
17 авг. 2015, 18:30 МСК
17.08.2015, 18:30 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы