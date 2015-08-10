Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2015, 18:30 МСК
10.08.2015, 18:30 МСК
понедельник
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы