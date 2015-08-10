Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
10 авг. 2015, 19:00 МСК
10.08.2015, 19:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы